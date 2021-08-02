Şüheda torunları Anıtkabir'de Başkomutan'ın huzuruna çıkıyor - Son Dakika

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ve şüheda torunları Polatlılı vatandaşlar, Atatürk'e Başkomutanlık unvanı verilişinin 100. yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret edecek.

'Aşkın Zaferi, Türk'ün Mührü Sakarya' parolasıyla Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. Yılında ecdadın emanetine yakışır, birbirinden görkemli kutlamalara hazırlanan Polatlı Belediyesi; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e Başkomutanlık unvanı verilişinin 100. yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret edecek.

5 Ağustos Perşembe günü saat 14.00'da gerçekleştirilecek olan törende Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, şüheda torunu Polatlılılarla birlikte Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ü Anıtkabir'de ziyaret ederek kutlamaların startını verecek. Atatürk'e Başkomutanlık unvanı verilişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'de gerçekleştirilecek törene katılmak isteyen vatandaşlar için saat 12.00'da Cumhuriyet Meydanı'ndan otobüs kaldırılacak.

Başkan Yıldızkaya 100. yıl çalışmalarını tüm Türkiye'ye ilan edecek

5 Ağustos sabahı Başkent Ankara'da gerçekleştirilecek olan basın toplantısında ulusal ve yerel basın mensupları ile bir araya gelecek olan Başkan Yıldızkaya, Polatlı Sakarya Zaferi 100. Yıl Kutlamalarına dair gerçekleştirilen çalışmaları tüm Türkiye'ye ilan edecek. Basın toplantısının ardından beraberindeki heyetle Anıtkabir'de Atatürk'ün huzuruna çıkacak. Yıldızkaya, Mustafa Kemal Atatürk'e Başkomutanlık unvanı verilişinin 100. yıl dönümünü kutlayarak, şüheda torunu Polatlılılarla birlikte şeref defterini imzalayacak. 13 Eylül tarihine kadar sürecek birbirinden farklı kutlama ve etkinliklerle Polatlı Belediyesi Büyük Zafer'in 100. yıldönümünde birçok ilke imza atacak. - ANKARA