"Şühedaya dua, Mehmetçiğe destek yürüyüşü" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Şühedaya dua, Mehmetçiğe destek yürüyüşü' - Son Dakika

"Şühedaya dua, Mehmetçiğe destek yürüyüşü"

6 saat önce

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu üyeleri, "Şühedaya dua, Mehmetçiğe destek yürüyüşü" kapsamında Eyüpsultan Meydanı'ndan Edirnekapı Şehitliği'ne yürüyüş düzenledi.

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu üyeleri, "Şühedaya dua, Mehmetçiğe destek yürüyüşü" kapsamında Eyüpsultan Meydanı'ndan Edirnekapı Şehitliği'ne yürüyüş düzenledi.

Eyüpsultan Meydanı'nda bir araya gelen grup Türk bayrağı açtı.

Sık sık tekbir getirip "Vatan sana canım feda", "Şehitlerin yolu yolumuzdur", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atan ve Türk bayrakları taşıyan grup, Edirnekapı Şehitliğine yürüdü.

Osmanlı Motorcular Kulübü üyeleri de yürüyüşe katılırken gruptakiler, Edirnekapı Şehitliği'nde tamamlanan yürüyüş sonrası şehitlerin kabri başında dua etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından konuşan Kürşat Mican, Esed rejiminin Mehmetçiği şehit etmesinin kendilerini çok üzdüğünü söyledi.

Mican, bu zamana kadar birçok soykırım ve katliam görüldüğünü belirterek, "Ama orada hiç görülmediği kadar bir katliam ve soykırımla Müslümanlar karşı karşıya. Osmanlı'nın torunları olarak geçmişte nasıl ki mazlumlara el uzatmışsak, kanayan yara gördüğümüzde dindirmek için mücadele etmişsek aynı mücadeleyi İdlib'de veriyoruz." diye konuştu.

"İnsani değerleri muhafaza etmek, oradaki mazlumların yaşamlarını daha huzurlu şekilde idame ettirmeleri adına Mehmetçiğimiz, Türk ordumuz oradadır." diyen Mican, şunları kaydetti:

"Televizyon programlarında tartışmalar oluyor, diyorlar ki 'Mehmetçiğin, Türk askerinin orada ne işi var?' Biz de soruyoruz, Amerika'nın, Rusya'nın, Çin'in ve birçok devletin orada ne işi var? Orada yedi düvel toplanmış. Mesele Suriye değil. Mesele Türkiye'yi, Türk milletini yok etmek. Çok zor bir zamandan geçiyoruz. Zaman birlik ve beraberlik zamanı. Her zaman Türk milleti olarak devletimizin, askerimizin, polisimizin yanında olmuşuz, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle inanıyoruz ki devlet-millet el ele, hainlerin kökünü kurutana kadar mücadele edeceğiz."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 05:16 Kaynak: AA
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