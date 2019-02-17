Süheyl Batum Add Başkanlığından İstifa Etti
1 saat önce
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Süheyl Batum istifa etti.
Atatürkçü Düşünce Derneği
(ADD) Genel Başkanı Süheyl Batum
istifa etti.
Batum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ADD'nin 15 yıldır yapılmayan tüzüğünü hazırladıklarını söyledi.
Kabul edilen tüzüklerinin birkaç maddesinin Dernekler Masası tarafından değiştirilmesinin istendiğini aktaran Batum, ADD Genel Merkezi'nde ilgili maddeleri görüşürken istifa kararı aldığını belirtti.
Süheyl Batum, istifasıyla ilgili detaylı açıklamayı salı günü yapacağını bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:41 Kaynak: AA
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