Süheyla Altmışdört'e "Saygı Gecesi" Düzenlenecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı, "hocaların hocası" olarak anılan ve Türk Musikisi eğitim tarihinde özel bir yere sahip Üniversite Korosu'nun şefi Süheyla Altmışdört'e saygı gecesi düzenliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı, "hocaların hocası" olarak anılan ve Türk Musikisi eğitim tarihinde özel bir yere sahip Üniversite Korosu'nun şefi Süheyla Altmışdört'e saygı gecesi düzenliyor.



Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda, 6 Nisan Cumartesi gerçekleşecek olan "Süheyla Altmışdört'e Saygı Gecesi" etkinliği konser, panel ve sergiden oluşuyor.



Süheyla Altmışdört'e ait fotoğraflar, defterler, belgeler ve bizzat kendisinin diktiği sahne elbiselerinden oluşan 150 parçanın yer alacağı sergiyle başlayacak program, Mehmet Güntekin, Prof. Dr. Sadettin Ökten, Murat Bardakçı, İncila Bertuğ, Ender Ergün, Prof. Dr. Aksel Şengönül ve Abdi Coşkun'un konuşmacı olacağı, Süheyla Altmışdört'ün müzik dünyasındaki yerinin ve öneminin anlatılacağı panelle devam edecek.



Etkinlik, Adnan Mungan, Ahmet Özhan, Özlem Abacı, Prof. Dr. Ali Rıza Kural, Münip Utandı ve Serap Mutlu Akbulut'un solo olarak sahne alacağı konser ve şef Elif Ahıs yönetimindeki Üniversite Korosu'nun seslendireceği eserlerle son bulacak.

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