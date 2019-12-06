Son Dakika Haberleri: Şuhut'a fiziki yeterlilik parkuru
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Şuhut'a fiziki yeterlilik parkuru

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Kaymakamlığı tarafından, polislik, astsubaylık ve BESYO için fizik yeterlilik mülakatlarına hazırlanmak amacıyla ücretsiz parkur yapıldı.

Şuhut'a fiziki yeterlilik parkuru, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Kaymakamlığı tarafından, polislik, astsubaylık ve BESYO için fizik yeterlilik mülakatlarına hazırlanmak amacıyla ücretsiz parkur yapıldı.


Suhut Kaymakamı Nurullah Kaya'nın talimatı ile ilçede örnek bir uygulama hayata geçirildi. Polis, astsubay ve beden eğitimi öğretmeni olmak isteyen gençlerin yardımına koşuldu. Ilçedeki spor salonu tesislerine fizik yeterlilik mülakatlarına hazırlık amacıyla ücretsiz parkur hazırlanırken mülakatlara girecek adaylar ise sınav öncesi yapılan parkurda yeteneklerini test etmeye başladı. Ayrıca öğrencilerin antrenman esnasında Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya ve Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya da öğrencilere eşlik etti. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, Şuhut, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:51 Kaynak: İHA
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