Son Dakika Haberleri: Şuhut'a yılın ilk karı yağdı
Son Dakika Güncel Şuhut'a yılın ilk karı yağdı - Son Dakika

Şuhut'a yılın ilk karı yağdı

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine mevsimin ilk karı yağdı.

Şuhut'a yılın ilk karı yağdı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine mevsimin ilk karı yağdı.


Şuhut'a bağlı Kumalar Dağı ve Başören köyünün yüksek kesimlerine sabaha karşı yağan kar yağışı sonucunda her taraf bembeyaz oldu. Yüksek kesimlere düşen kar yağışı ilçe halkını da şaşırttı. Mevsimin ilk karının düşmesi ile birlikte ilçe halkı kar yağışının tadını çıkarttı. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, Şuhut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 03:32 Kaynak: İHA
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