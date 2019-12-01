Şuhut'a yılın ilk karı yağdı
6 saat önce
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine mevsimin ilk karı yağdı.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 03:32 Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine mevsimin ilk karı yağdı.
Şuhut'a bağlı Kumalar Dağı ve Başören köyünün yüksek kesimlerine sabaha karşı yağan kar yağışı sonucunda her taraf bembeyaz oldu. Yüksek kesimlere düşen kar yağışı ilçe halkını da şaşırttı. Mevsimin ilk karının düşmesi ile birlikte ilçe halkı kar yağışının tadını çıkarttı. - AFYONKARAHİSAR
İstanbul ve 9 il için sağanak yağmur, 6 il için de yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı Uludağ'ın "Oteller Bölgesi"ne yağan mevsimin ilk karı havadan görüntülendi Fatih Erbakan, AK Parti'ye katılacağı iddialarını yalanladı: Yeniden büyük Türkiye istiyorsanız Yeniden Refah'ta toplanacaksınız Bolu ve Sakarya'dan destek geldi! Düzce'de otomotiv ürünleri fabrikasında yangın çıktı