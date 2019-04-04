Son Dakika Haberleri: Şuhut Ak Gençlikten Başkan Bozkurt'a Hayırlı Olsun Ziyareti

Şuhut Ak Gençlikten Başkan Bozkurt'a Hayırlı Olsun Ziyareti

23 dakika önce

AK Parti Afyonkarahisar Şuhut İlçe Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Çatalkaya ve Yönetim Kurulu üyeleri, yeniden güven tazeleyen Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Şuhut Ak Gençlikten Başkan Bozkurt'a Hayırlı Olsun Ziyareti, System.String[]
AK Parti Afyonkarahisar Şuhut İlçe Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Çatalkaya ve Yönetim Kurulu üyeleri, yeniden güven tazeleyen Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. AK Partili gençler, Başkan Bozkurt'a görevinin hayırlı olması dileklerini sundular. Akabinde bir süre hasbihal ederek gündem hakkında fikir alışverişlerinde bulundu. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:27 Kaynak: İHA

AK Parti, Recep Bozkurt, Afyon, Şuhut, Politika
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