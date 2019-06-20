Son Dakika Haberleri: Şuhut Belediye Hisarspor'un minik futbolcuları gelecek için umut veriyor
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Şuhut Belediye Hisarspor'un minik futbolcuları gelecek için umut veriyor

2 saat önce

Bölgesel Amatör Lig'den geçtiğimiz dönem maddi imkansızlıklardan dolayı çekilmek zorunda kalan Şuhut Belediye Hisarspor alt yapıya yöneldi.

Şuhut Belediye Hisarspor'un minik futbolcuları gelecek için umut veriyor, System.String[]
Bölgesel Amatör Lig'den geçtiğimiz dönem maddi imkansızlıklardan dolayı çekilmek zorunda kalan Şuhut Belediye Hisarspor alt yapıya yöneldi. Şuhut Belediye Hisarspor'da 12-13-14 yaş gurubunda yetenekli minik yıldızlardan oluşan alt yapı takımı şehir stadyumunda çalışmalara başladı.

Teknik Direktör Erdal Yüksel'in yönetiminde antrenman çalışmalarını sürdüren minik futbolcular takımın geleceği adına umut saçıyor. Antrenman esnasında adeta heyecan ve hırs dolu olan minik futbolcular teknik heyeti de bir hayli sevindiriyor.

Şuhut Belediye Hisarspor U-12 futbolcusu Mehmet İpek, çalışmalarıyla alakalı açıklamalarında, "Yıldızlar kategorisinde oynuyorum. Bugün yaz okulumuz başladı antrenmanımızı yaptık. İki tur ve ısınma koşusu yaptık. Kültürel açma ve germe ısınma hareketlerimizi yaptık. Biraz şınav ve mekik çekerek iki çift kale minyatür kale maça geçtik. Büyünce hedefim büyük bir takımda futbolcu olmak" dedi.

Sporcu Semih Sarıkarlık ise, "Şuhut Belediye Hisarspor Yıldızlar kategorisinde oynuyorum. Bugün yaz kursu için idmanlarımız devam ediyor. Bugün idmanda iki tur ısınma koşusu sonra çift kale minyatür kale maç yaptık" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Şuhut Belediye Hisarspor'un bu dönem Süper Amatör Ligi'ne iddialı çıkacağı belirtilerek, hedefin ise tekrar Bölgesel Amatör Ligi olduğu belirtildi. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:55 Kaynak: İHA
Erdal Yüksel, Şuhut, Spor
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