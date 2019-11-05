Son Dakika Haberleri: Şuhut Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısını gerçekleştirdi
Son Dakika Güncel Şuhut Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısını gerçekleştirdi

Şuhut Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısını gerçekleştirdi

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısını gerçekleştirdi.

Şuhut Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısını gerçekleştirdi, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısını gerçekleştirdi.


Başkan Recep Bozkurt başkanlığında Şuhut Belediyesi salonunda, Meclis üyelerinin katılımları ile gerçekleşen toplantıda gündem maddelerinin ele alınarak karara bağlandı. Başkan Bozkurt ve Meclis üyeleri ilçeye yapılacak hizmet kapsamındaki çalışmalarla ilgili fikir alışverişlerinde bulundu. Toplantı, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'un toplantının hayırlara vesile olmasını temenni etmesinin ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Recep Bozkurt, Afyon, Şuhut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:33 Kaynak: İHA
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