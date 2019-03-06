Son Dakika Haberleri: Şuhut Belediye Meclisi Son Toplantısını Gerçekleştirdi

Şuhut Belediye Meclisi Son Toplantısını Gerçekleştirdi

31 dakika önce

Afyonkarahisar Şuhut Belediye Meclisi dönemin son toplantısını yaptı.

Şuhut Belediye Meclisi Son Toplantısını Gerçekleştirdi, System.String[]
Afyonkarahisar Şuhut Belediye Meclisi dönemin son toplantısını yaptı.

Başkan Bozkurt'un başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısında, ilçeye yapılan hizmetler ve yapılacak olan proje çalışmaları ile ilgili karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunuldu. 31 Mart 2019 Yerel Seçimler dolayısıyla son meclis toplantısı gerçekleştirilirken, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt tarafından ise meclis üyelerine çalışmalarından ve emeklerinden dolayı plaket takdim edildi. Mart ayı meclis toplantısının ardından günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafının ardından meclis toplantısı sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 05:47 Kaynak: İHA

Afyon, Şuhut, Güncel
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