Şuhut Belediye Meclisi Yılın İlk Toplantısını Gerçekleştirdi
28 dakika önce
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Meclisi, 2019 Ocak ayı toplantısını yaptı.
Afyonkarahisar Şuhut
İlçe Belediye Meclisi, 2019 Ocak ayı toplantısını yaptı.
Belediye salonunda Başkanı Recep Bozkurt
'un başkanlığında toplanan meclis üyeleri yılın ilk toplantısını yapmanın sevincini yaşadı. Başkan Bozkurt, meclis üyeleri ile bir süre sohbet ederek beraberinde gündemi değerlendirdi. Şuhut ilçesine yapılacak projeler ele alınarak projeler üstünde karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunuldu.
Başkan Bozkurt 2019 yılının ilk meclis toplantısının hayırlara vesile olmasını temenni ederek meclis üyeleri ile beraber başarılı bir sene diledi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:32 Kaynak: İHA
Poşete 25 Kuruş Ödemek İstemeyen Vatandaşın Bulduğu Yöntem, Sosyal Medyada Gündem Oldu
Fenomen Dizi Sen Anlat Karadeniz'in Yeni Bölümü Ne Zaman Yayınlanacak?
Marketlerden Sonra Eczanelerde de Poşetler Parayla Satılmaya Başlandı
Emeklilerin Maaş Zammı Belli Oldu