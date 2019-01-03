Son Dakika Haberleri: Şuhut Belediye Meclisi Yılın İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Şuhut Belediye Meclisi Yılın İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

28 dakika önce

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Meclisi, 2019 Ocak ayı toplantısını yaptı.

Şuhut Belediye Meclisi Yılın İlk Toplantısını Gerçekleştirdi, System.String[]
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Meclisi, 2019 Ocak ayı toplantısını yaptı.

Belediye salonunda Başkanı Recep Bozkurt'un başkanlığında toplanan meclis üyeleri yılın ilk toplantısını yapmanın sevincini yaşadı. Başkan Bozkurt, meclis üyeleri ile bir süre sohbet ederek beraberinde gündemi değerlendirdi. Şuhut ilçesine yapılacak projeler ele alınarak projeler üstünde karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunuldu.

Başkan Bozkurt 2019 yılının ilk meclis toplantısının hayırlara vesile olmasını temenni ederek meclis üyeleri ile beraber başarılı bir sene diledi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:32 Kaynak: İHA

Recep Bozkurt, Afyonkarahisar, Şuhut, Güncel
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