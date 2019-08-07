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Şuhut Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısını gerçekleştirdi

1 saat önce

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt başkanlığında gerçekleşti.

Şuhut Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısını gerçekleştirdi, System.String[]
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek meclis üyelerinin oylamasının ardından karara bağlandı. Başkan Bozkurt gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından Ağustos Ayı Meclis Toplantısının hayırlara vesile olmasını temenni etti. - AFYONKARAHİSAR
Recep Bozkurt, Afyon, Şuhut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:24 Kaynak: İHA
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