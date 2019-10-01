Son Dakika Haberleri: Şuhut Belediyesi Ekim ayı Meclis Toplantısı
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Şuhut Belediyesi Ekim ayı Meclis Toplantısı

7 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Belediyesi Ekim ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Şuhut Belediyesi Ekim ayı Meclis Toplantısı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Belediyesi Ekim ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.


Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt başkanlığında meclis üyelerinin katılımlarıyla gerçekleşe toplantıda 3 adet gündem maddesi ele alındı. Meclis üyelerinin katılımlarıyla gerçekleşen Ekim ayı Meclis Toplantısı, gündem maddeleri konusu ile ilgili fikir alışverişlerinin yapılması sonucunda karara bağlanması ile sona erdi. Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, ilçeye özgü yöresel yemeklerden keşkek evinin proje çalışmalarının Şuhut Kaymakamlığı işbirliğinde devam ettiğini bildirdi. - AFYONKARAHİSAR

Recep Bozkurt, Afyon, Şuhut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:16 Kaynak: İHA
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