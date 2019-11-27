Şuhut Belediyesi İtfaiye Amiri Taşpınar, itfaiyeci yetiştirme eğitimlerine katıldı

Afyonkarahisar Şuhut Belediyesi İtfaiye Amiri Osman Taşpınar, Türkiye'nin dört bir tarafından seçilmiş 20 itfaiye amirinin katıldığı itfaiyeci yetiştirme eğitimlerine katıldı.



Taşpınar, Kocaeli'de Kobitem ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliği ile düzenlenen eğitimler kapsamında temel itfaiyecilik eğitimi, yangın söndürme eğitimi modülü, trafik kazalarında kurtarma eğitimi modülü, çökmüş yapılarda arama ve kurtarma eğitimi modülü ve yüksek açık kurtarma eğitim modülleri gibi eğitimler gördü. Oldukça heyecanlı geçen eğitimler gerçeği aratmadı. Eğitimlerin ardından seçilmiş 20 itfaiye amiri sertifikalarını alarak eğitimlerini başarı ile tamamladı. - AFYONKARAHİSAR