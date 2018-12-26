Şuhut Belediyesi'nden Kar Temizleme Çalışması

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediyesi ekipleri, dün akşam başlayan yoğun kar yağışı dolayısıyla kapanan yollarda kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediyesi ekipleri, dün akşam başlayan yoğun kar yağışı dolayısıyla kapanan yollarda kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.



İlçede etkili olan yoğun kar yağışından dolayı sürücü ve vatandaşların mağdur olmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları Şuhut Belediyesi ekiplerince hummalı bir çalışma sistemiyle Şuhut-Afyonkarahisar yolu istikameti başta olmak üzere ilçe merkezi genelinde devam ediyor. Akşam saatlerinde karla mücadele çalışması başlatan belediye ekipleri, iş makineleriyle sabah erken saatlerde de çarşı merkezindeki kar yığınlarını temizlemeye başladı. Araç trafiğinin yanı sıra yaya kaldırımları içinde çalışma başlatan Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kaldırım temizliğini çarşı merkezinde sürdürüyor.



Başkan Bozkurt, kar yağışı ile ilgili açıklamalarında, "Kar yağışı başladığı andan itibaren iş makinelerimizle gerekli temizleme çalışmalarına başladık. Öncelikli olarak ana ulaşım akışlarının ulaşıma açık olmasını sağlıyoruz. Daha sonra ise yayalarımız için kaldırımları temizliyoruz. Hemşehrilerimizin işlerinin aksamaması için ekiplerimiz 24 saat işlerinin başında" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Ziraat Bankası, Yeşilçam Temalı Reklam Filmiyle Duygulandırdı

İstanbul'da Gece Saatlerinde Başlayan Kar Yağışı Ortaya Kartpostallık Manzaralar Çıkardı

İkiz Bebeklerine Hamile Olan Oyuncu Pelin Akil, Domuz Gribine Yakalandı

İstanbullular Güne Karla Uyandı, Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar 12 Derece Birden Düşecek