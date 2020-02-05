Şuhut Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şuhut Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Şuhut Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

6 saat önce

Şuhut Belediyesinde şubat ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Şuhut Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı yapıldı, System.String[]

Şuhut Belediyesinde şubat ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.


Belediye Başkanı Recep Bozkurt başkanlığında Şuhut Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda konuşan Başkan Bozkurt, İdlib'de şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, dost ve yakınlarına sabır diledi. Başkan Bozkurt, Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağını yırtan Yunanistan milletvekilini de kınadı. Toplantı, günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Recep Bozkurt, Şuhut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:39 Kaynak: İHA
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