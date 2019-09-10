Son Dakika Haberleri: Şuhut Belediyesi Zabıta Amirliğinin kahvaltıda programı
Son Dakika Yaşam Haber

Şuhut Belediyesi Zabıta Amirliğinin kahvaltıda programı

2 saat önce

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut Belediyesi Zabıta Amirliğinin düzenlemiş olduğu kahvaltıda programına katıldı.

Şuhut Belediyesi Zabıta Amirliğinin kahvaltıda programı, System.String[]

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut Belediyesi Zabıta Amirliğinin düzenlemiş olduğu kahvaltıda programına katıldı.


Şehit İbrahim Imış Parkı'nda düzenlenen kahvaltı programına, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'un yanı sıra İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, şehit İbrahim Imış'ın babası Ali Imış, Şuhut Belediyesi birim müdürleri ve Şuhut Belediyesi personelleri eşlik etti. Başkan Bozkurt ve Başkan Şahin'in katıldığı kahvaltı programı hasbihal ortamında geçti. - AFYONKARAHİSAR

Recep Bozkurt, Zabıta, Afyon, Şuhut, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü televizyoncunun tepki gösterdiği tabela, zabıta ekipleri tarafından indirildi
Kadınlara özel kıraathane açıldı "Küçükbaş hayvan yüklü" denilen kamyondan 61 kaçak göçmen çıktı İş adamı, eşinin kendisinden habersiz üretim yaptığını öğrenince boşanma davası açtı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 16:28:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şuhut Belediyesi Zabıta Amirliğinin kahvaltıda programı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]