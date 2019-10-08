Son Dakika Haberleri: Şuhut Belediyesinden din görevlilerine yemek
Son Dakika Yaşam Şuhut Belediyesinden din görevlilerine yemek

Şuhut Belediyesinden din görevlilerine yemek

2 saat önce

Şuhut Belediyesi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla din görevlilerine yemek ikram etti.

Şuhut Belediyesinden din görevlilerine yemek, System.String[]

Şuhut Belediyesi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla din görevlilerine yemek ikram etti.


Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'un düzenlediği programa, Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı ve çok sayıda din görevlisi ile birlikte müftülük personeli katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ikram programında Şuhut İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı günün anlam ve önemine binaen konuşmalarında, "Camiler dini hayatımızın en değerli mekanlarıdır. Camiler birliğimizi, kardeşliğimizin adresidir. Camiler yüce Allah'a kulluğumuzu arz ettiğimiz en güzel mabetlerdir" dedi.


Müftü Orhanlı'nın konuşmasının ardından günün anlam ve önemine binaen konuşmalarını gerçekleştiren Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt "Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz Camiler ve Din Görevlileri Haftası çerçevesinde burada din görevlilerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Cami imamlarımız ile din görevlilerimizi bugün içinde bir nebze de olsa onore edebilmek amacıyla böyle güzel bir etkinliği düzenledik. Din görevlilerimiz aydınlatıcı, bütünleştirici görev anlayışıyla önemli mukaddes bir görev üstlenmişlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle din görevlilerimizin Camiler ve Din Görevlileri Haftasını kutluyor, göstermiş olduğunuz gayretlerden dolayı tüm din görevlilerimize ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

Recep Bozkurt, Orhanlı, Şuhut, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:57 Kaynak: İHA
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