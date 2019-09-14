Şuhut Belediyesinden Geleneksel 11. Aşure İkramı

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen aşure ikramı etkinliğini bu yılda 11. kez düzenledi.



Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'un döneminde başlayan geleneksel aşure ikramı etkinliği bu yıl da Şuhut Ulu Camii bahçesinde gerçekleşti. Şuhut Belediyesi personelleri tarafından aşure ikram edildi. Bilhassa Başkan Bozkurt tarafından Şuhutlu vatandaşlara aşure ikram edildi.



Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt konuyla ilgili açıklamalarında, "Bugün Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında Şuhut Belediyemiz adetten olması dolayısıyla her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz aşure etkinliğimizin 11.'sini düzenliyoruz. Bu vesileyle Şuhutlu hemşehrilerimizin ve değerli vatandaşlarımızın Muharrem ayı mübarek olsun. Biz gayret ediyoruz bu bizim inancımızın ve kültürümüzün de bir gereği diye düşünüyorum" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR