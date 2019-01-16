Son Dakika Haberleri: Şuhut Belediyesinden İlçe Merkez Tuvaletlerine Bakım

Şuhut Belediyesinden İlçe Merkez Tuvaletlerine Bakım

47 dakika önce

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe merkezinde bulunan tuvaletlerde başlatılan yapım ve bakım çalışmaları devam ediyor.

Şuhut Belediyesinden İlçe Merkez Tuvaletlerine Bakım, System.String[]
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe merkezinde bulunan tuvaletlerde başlatılan yapım ve bakım çalışmaları devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipmanlarının hummalı bir şekilde sürdürdüğü yapım ve bakım çalışmaları ilçe merkezinde bulunan tüm tuvaletlerde sürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü personeli Adem Usta, çalışmalarla ilgili açıklamalarında, "İlçemizin dört bulvarında bulunan tuvaletlerimizde bakım ve onarım çalışmalarımızı arkadaşlarımızla beraber sürdürüyoruz. Çalışmalarımız şuanda Prof. Dr. Veysel Eroğlu iş merkezi karşısında bulunan tuvalette devam ediyor. Biz Şuhut Belediyesi olarak yapım ve bakım çalışmalarımızı gerçekleştirirken, vatandaşlarımızdan tek bir isteğimiz var. Vatandaşlarımızın ilçemizde bulunan tuvaletlerimize sahip çıkmalarını temiz vede sağlam bir şekilde bırakmalarını rica ediyoruz. İlçe merkezimizde bulunan tuvaletlerimizi nasıl aldıysanız öyle bırakmanız gerektiği düşüncesindeyiz" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:13 Kaynak: İHA

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