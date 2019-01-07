Şuhut Beyaza Bürüdü
27 dakika önce
Şuhut beyaza bürüdü Vatandaşlar kar yağışından mutluluklarını gizleyemediAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve sabaha dek devam eden kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.
Şuhut
beyaza bürüdü
Vatandaşlar kar yağışından mutluluklarını gizleyemedi
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar
'ın Şuhut ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve sabaha dek devam eden kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.
Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaz örtü ile kaplarken vatandaşlar da anın keyfini çıkardı. Zaman zaman zeminlerin kayganlaşması dolayısıyla vatandaşlara zor anlar yaşatsa da kar yağışı mutlulukla karşılandı. Sürücüler de trafikte sıkıntılar yaşarken Şuhut Belediyesi ekipleri ise herhangi bir olumsuzluğa karşı kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Kar
yağışının dolayı mutlu olduklarını dile getiren vatandaşlar ise, eğlendiklerini ve beyaz örtünün keyif verdiğini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:53 Kaynak: İHA
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