Son Dakika Haberleri: Şuhut Beyaza Bürüdü

Şuhut Beyaza Bürüdü

27 dakika önce

Şuhut beyaza bürüdü Vatandaşlar kar yağışından mutluluklarını gizleyemediAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve sabaha dek devam eden kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Şuhut beyaza bürüdü
Vatandaşlar kar yağışından mutluluklarını gizleyemedi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve sabaha dek devam eden kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.
Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaz örtü ile kaplarken vatandaşlar da anın keyfini çıkardı. Zaman zaman zeminlerin kayganlaşması dolayısıyla vatandaşlara zor anlar yaşatsa da kar yağışı mutlulukla karşılandı. Sürücüler de trafikte sıkıntılar yaşarken Şuhut Belediyesi ekipleri ise herhangi bir olumsuzluğa karşı kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.
Kar yağışının dolayı mutlu olduklarını dile getiren vatandaşlar ise, eğlendiklerini ve beyaz örtünün keyif verdiğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:53 Kaynak: İHA

Afyonkarahisar, Kar, Şuhut, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



THY Birçok Seferini İptal Etti Kar ve Tipi Nedeniyle Yaylada Mahsur Kalan 4 Kişiden Biri Hayatını Kaybetti

Köpeklerin Parçaladığı Liseli Gencin Kesin Ölüm Nedeni Belli Oldu Eltiler, Fuhuş Yaparken Suçüstü Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 11:20:37. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şuhut Beyaza Bürüdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]