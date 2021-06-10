Şuhut Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı - Son Dakika

Afyonkarahisar Şuhut Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Yaklaşık 20 kişinin katıldığı tatbikatta personeller performansları ile göz doldurdu.

Şuhut Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen tatbikata UMKE, 112 Acil servis, itfaiye, polis ve hastane personelleri katıldı. Tatbikattan önce hastane personellerinin tamamına sivil savunma, doğal afetler, hasta tahliyesi, kırmızı kod ve yangın tedbirleri konulu eğitimi verildi. Olası bir afet, deprem ve olumsuzluklara karşı gerçekleştirilecek kurtarma ve tahliye çalışmalarının da canlandırıldığı tatbikatta, hastane birim personellerine eğitimlerin uygulamalı gösterilmesinin ardından hastanedeki yangın söndürme ekipmanlarının nasıl kullanılacağı konuları personellere aktarıldı.

Yangın sistemi de test edildi

Eğitimin ardından uygulama aşamasına geçildi. Senaryo gereği tatbikatta hastanede çıkan yangında 2. katta mahsur kalan hasta ve yaralılar kurtarıldı. Kurtarılan yaralılar için daha sonra Acil Servis'in dışında triyaj (tıbbi müdahale önceliklerini belirleme sistemi) alanları oluşturuldu. Bununla birlikte tatbikatta hastane yangın otomasyonunun denenmesi ve çalışır halde olması da test edilmiş oldu.

Tatbikatın ardından Şuhut Devlet Hastanesi Başhekimi KBB Uzmanı Dr. Erkan Yıldız, çalışmanın başarılı geçtiğini belirterek bütün katılımcılara emeği geçen herkese teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR