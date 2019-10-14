Son Dakika Haberleri: Şuhut Devlet Hastanesinde uyum toplantısı
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Şuhut Devlet Hastanesinde uyum toplantısı

1 saat önce

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Devlet Hastanesi, bünyesine yeni katılan 8 pratisyen hekim için uyum toplantısı düzenledi.

Şuhut Devlet Hastanesinde uyum toplantısı, System.String[]

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Devlet Hastanesi, bünyesine yeni katılan 8 pratisyen hekim için uyum toplantısı düzenledi.


Şuhut Devlet Hastanesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Şuhut Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Alaşan, Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Erkan Yıldız ve uzman hekimler katıldı. Başhekim Alaşan ve Başhekim Yardımcısı Yıldız tarafından yeni atanan 8 pratisyen hekime çalışmalarla ilgili bilgiler aktarıldı. Hastane ve ilçeyle ilgili bilgilerin de verildiği toplantıda hekimlere hayırlı olsun temennileri iletildi. - AFYONKARAHİSAR

Devlet Hastanesi, Afyon, Şuhut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:03 Kaynak: İHA
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