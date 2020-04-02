Şuhut "Evde Kal" çağrısına destek oldu
7 saat önce
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı "Evde kal" çağrısı için video hazırlandı.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı "Evde kal" çağrısı için video hazırlandı.
"Evde kal" çağrısına destek olmak için hazırlanan videoda, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, siyasi parti başkanları, öğrenci ve vatandaşlar yer aldı.
Katılımcılar sağlık, gelecek ve birlik mesajları vererek "Evde kal Türkiye, Evde kal Şuhut" çağrısında bulundu. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 03:39 Kaynak: İHA
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