Şuhut Gönüllüleri ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor - Son Dakika

- Şuhut Gönüllüleri ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut Gönüllüler Derneği ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve eşya yardımında bulunmaya devam ediyor.

Şuhut Gönüllüler Derneği, ilçe genelinde ihtiyaç sahibi olan vatandaşların yardımına koşarak eşya ve gıda yardımında bulundu. Gece gündüz demeden ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmaya çalışan Şuhut Gönüllüleri Derneği ekibi, çalışmalarını ilçe merkez ve köylerde sürdürüyor.

Şuhut Gönüllüleri Derneği ekibinden Habip Akalın çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulunarak gece gündüz demeden çalışmalarını ekip olarak sürdürdüklerini ifade etti.