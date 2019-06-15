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Şuhut Hayvan Pazarında küçükbaş hayvan üreticileri yem fiyatlarından şikayetçi

3 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Canlı Hayvan Pazarında Kurban Bayramı için satış yapmayı bekleyen üreticiler yem fiyatlarından şikayetçi.Şuhut Canlı Hayvan Pazarında son günlerde yoğunluk yaşansa da, üreticiler satışın azlığından ve yem fiyatlarının pahalı olmasından şikayetçi.

Şuhut Hayvan Pazarında küçükbaş hayvan üreticileri yem fiyatlarından şikayetçi, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Canlı Hayvan Pazarında Kurban Bayramı için satış yapmayı bekleyen üreticiler yem fiyatlarından şikayetçi.

Şuhut Canlı Hayvan Pazarında son günlerde yoğunluk yaşansa da, üreticiler satışın azlığından ve yem fiyatlarının pahalı olmasından şikayetçi. Küçükbaş hayvan üreticisi, ellerinde bulunan küçükbaş hayvanlara zor müşteri bulduklarını, yem fiyatlarının pahalı olması nedeniyle zor günler geçirdiklerini belirtti. Şuhut Canlı Hayvan Pazarında, koyun fiyatları 550 lira ile bin 200 lira arasında değişiyor.

Küçükbaş Hayvan Üreticisi Hüseyin Gedik konuyla ilgili açıklamalarında, '"Buraya 30 koyun getirdim. Zorla sattım müşterisi yok yem pahalı 90-95 lira olmuş yem nasıl kuzu besleyeceğiz. Öldük bittik çöl ovası Ergenli'den geliyoruz. Pazarımız çöktü, mallarımız ellerimizde kaldı. Devletimizden yardım bekliyoruz devletimiz olmadığı sürece battık biz" ifadelerini kullandı.

Küçükbaş hayvan üreticisi İbrahim Türkyılmaz ise "Gördüğünüz gibi pazarda 60 tane koyundan 40 tanesini seçtik. Pazar şuanda iyi olsa çok hareketli olsa yani yüzde 25 gibi bir hizmet çıkar. Ama bozuk olduğu için mecbur sattık" dedi. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:40 Kaynak: İHA
Kurban Bayramı, Afyon, Şuhut, Yaşam
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