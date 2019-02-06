Son Dakika Haberleri: Şuhut İlçe Belediye Meclisi Toplantısı

Şuhut İlçe Belediye Meclisi Toplantısı

1 saat önce

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı, Başkan Recep Bozkurt başkanlığında belediye meclis üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirdi.

Şuhut İlçe Belediye Meclisi Toplantısı, System.String[]
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı, Başkan Recep Bozkurt başkanlığında belediye meclis üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirdi.

Şuhut Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen Şubat ayı meclis toplantısında, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, gündem maddelerini ele aldı. Gündem maddeleri kapsamında Şuhut Belediyesi iş yerleri kira artış bedeli oranlarının makul miktarda tutulmasıyla ilgili dilekçelerinin görüşülmesi ele alınırken, 2. madde olarak ise belediye otobüsleri kredilerinin kullanılması ile ilgili madde ele alındı. Son madde olarak zabıta amirliğinin kapalı pazar yeri ile ilgili çalışmalarını kapsayan gündem maddesinin ele alınmasının ardından Şubat ayı meclis toplantısı sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:17 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! İki Bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatıyla Kartal'daki Binanın Çöktüğü Yere Gidiyor Son Dakika! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Çöken Binayla İlgili Dehşete Düşüren Açıklama

Son Dakika! İşte Kartal'daki 8 Katlı Binanın Çökme Anı Nazire Dedeman İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 18:25:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şuhut İlçe Belediye Meclisi Toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]