Son Dakika Haberleri: Şuhut İlçe İdare Kurulu Toplantısı

Şuhut İlçe İdare Kurulu Toplantısı

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe İdare Kurulu toplantısı Kaymakam Nurullah Kaya başkanlığında gerçekleşti.

Şuhut İlçe İdare Kurulu Toplantısı, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe İdare Kurulu toplantısı Kaymakam Nurullah Kaya başkanlığında gerçekleşti.

Halk Eğitim Merkezi salonundaki toplantıya, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ayhan Alaçam, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, kamu kurum ve kuruluş amirleri katıldı.

Toplantı, Kaymakam Kaya'nın günün anlam ve önemine binaen konuşması ile başladı. Gündem maddelerinin ele alınması ile devam eden toplantı, Kaymakam Kaya ve kurum amirlerinin karşılıklı bilgi alışverişleri neticesinde alınan gündem maddelerinin karara bağlanması ile tamamlandı. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:31 Kaynak: İHA

Afyon, Nurullah Kaya, Şuhut, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3 Komandonun Hayatını Kaybettiği Kazanın Kamera Görüntüsü Çıktı Çörek Otu Yağını Pazarda Üretiyor Erdoğan, "Dünya Beşten Büyüktür" Sözünün Patentini Aldı İşte İşsizliğin En Yüksek ve En Düşük Olduğu İller
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 11:41:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şuhut İlçe İdare Kurulu Toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]