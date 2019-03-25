Şuhut İlçe İdare Kurulu Toplantısı
1 saat önce
Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe İdare Kurulu toplantısı Kaymakam Nurullah Kaya başkanlığında gerçekleşti.
Afyonkarahisar
'ın Şuhut
İlçe İdare Kurulu toplantısı Kaymakam Nurullah Kaya
başkanlığında gerçekleşti.
Halk Eğitim Merkezi salonundaki toplantıya, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ayhan Alaçam
, İlçe Jandarma
Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, kamu kurum ve kuruluş amirleri katıldı.
Toplantı, Kaymakam Kaya'nın günün anlam ve önemine binaen konuşması ile başladı. Gündem maddelerinin ele alınması ile devam eden toplantı, Kaymakam Kaya ve kurum amirlerinin karşılıklı bilgi alışverişleri neticesinde alınan gündem maddelerinin karara bağlanması ile tamamlandı. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:31 Kaynak: İHA
3 Komandonun Hayatını Kaybettiği Kazanın Kamera Görüntüsü Çıktı
Çörek Otu Yağını Pazarda Üretiyor
Erdoğan, "Dünya Beşten Büyüktür" Sözünün Patentini Aldı
İşte İşsizliğin En Yüksek ve En Düşük Olduğu İller