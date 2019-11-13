Son Dakika Haberleri: Şuhut jandarma trafik ekiplerinden 'Önce yaya' uygulaması
Son Dakika 3. Sayfa Şuhut jandarma trafik ekiplerinden 'Önce yaya' uygulaması - Son Dakika

Şuhut jandarma trafik ekiplerinden 'Önce yaya' uygulaması

6 saat önce

Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından bağlı köylerde bulunan yaya geçitlerinde uygulama yapıldı.

Şuhut jandarma trafik ekiplerinden 'Önce yaya' uygulaması, System.String[]

Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından bağlı köylerde bulunan yaya geçitlerinde uygulama yapıldı.


İçişleri Bakanlığınca 2019'un "Yaya öncelikli trafik yılı" ilan edilmesi nedeniyle trafik ekipleri tarafından köy okul önlerinde bulunan yaya geçidinde uygulama yapıldı. Jandarma Trafik ekipleri uygulamada seyir halinde bulunan sürücüleri durdurarak 'Öncelik Yaya' projesi ile ilgili bilgilendirdi. - AFYONKARAHİSAR

Jandarma, Şuhut, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İçişleri Bakanlığı'nın koruma kararını kaldırdığı Canan Kaftancıoğlu için emekli polisler gönüllü oldu
Bakan Selçuk'un da katıldığı etkinlikte Belediye Başkanı Ayhan'a protokolde yer vermediler Türkiye'den İsrail'in saldırılarına sert tepki: Saldırgan tutumuna ve işgaline son vermelidir 'Kasada koyun var' dediği kamyondan 69 kaçak göçmen çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 18:07:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şuhut jandarma trafik ekiplerinden 'Önce yaya' uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]