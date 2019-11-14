Son Dakika Haberleri: Şuhut jandarması çocukları sevindirdi
Son Dakika 3. Sayfa Şuhut jandarması çocukları sevindirdi

Şuhut jandarması çocukları sevindirdi

6 saat önce

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Şuhut ilçesine bağlı ilk ve ortaokullarda eğitim gören öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi ve boyama kitapları dağıtıldı, akabinde 19. Trafik Timi tarafından minik öğrencilere trafik kuralları ile ilgili bilgiler aktarıldı.

Şuhut jandarması çocukları sevindirdi, System.String[]

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Şuhut ilçesine bağlı ilk ve ortaokullarda eğitim gören öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi ve boyama kitapları dağıtıldı, akabinde 19. Trafik Timi tarafından minik öğrencilere trafik kuralları ile ilgili bilgiler aktarıldı. Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya önderliğindeki ekinliğe Şuhut İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Ali Özdemir de eşlik etti. - AFYONKARAHİSAR

Jandarma, Afyon, Şuhut, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:19 Kaynak: İHA
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