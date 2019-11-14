Şuhut jandarması çocukları sevindirdi
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Afyonkarahisar Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Şuhut ilçesine bağlı ilk ve ortaokullarda eğitim gören öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi ve boyama kitapları dağıtıldı, akabinde 19. Trafik Timi tarafından minik öğrencilere trafik kuralları ile ilgili bilgiler aktarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:19 Kaynak: İHA
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Şuhut ilçesine bağlı ilk ve ortaokullarda eğitim gören öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi ve boyama kitapları dağıtıldı, akabinde 19. Trafik Timi tarafından minik öğrencilere trafik kuralları ile ilgili bilgiler aktarıldı. Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya önderliğindeki ekinliğe Şuhut İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Ali Özdemir de eşlik etti. - AFYONKARAHİSAR
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