Şuhut jandarmasından mevsimlik işçi servisi ve zirai araçlara denetim - Son Dakika

Şuhut jandarmasından mevsimlik işçi servisi ve zirai araçlara denetim
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afyonkarahisar-Isparta il yolu üzerinde ve Karaadilli Beldesinde mevsimlik işçi servisleri ve zirai araçların trafik düzeni, güvenliğinin sağlanması, trafik kazalarının en aza indirilmesi ve korona virüs tedbirleri me kapsamında denetim yaptı.
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afyonkarahisar- Isparta il yolu üzerinde ve Karaadilli Beldesinde mevsimlik işçi servisleri ve zirai araçların trafik düzeni, güvenliğinin sağlanması, trafik kazalarının en aza indirilmesi ve korona virüs tedbirleri me kapsamında denetim yaptı.
Komutanlığa bağlı 20. Trafik Timi tarafından günümüzde önemi koruyan Covid-19 virüsünün etkisinin azalması ile şehirlerarası mevsimlik işci taşımacılığı yapan servis araçlarını yüzde 50 mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Ekipler, yolcu konumunda bulunan işçilerin servis sürücülerinin kurallara uyup uymadıkları soruldu. Daha sonra yolculara sosyal mesafelerini korumaları ile maskenin hayati derecede önemi anlatılarak sürekli yanında bulundurmaları toplu ortamda takmaları önerildi. İşçi taşıyan servis sürücülerine ise trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirme yapıldı. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 01:03 Kaynak: İHA
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