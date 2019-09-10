Son Dakika Haberleri: Şuhut jandarmasından öğrencilere miniklere trafik eğitimi
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Şuhut jandarmasından öğrencilere miniklere trafik eğitimi

1 saat önce

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri tarafından Dadak Köyü İlköğretim Okulu'ndaki minik öğrencilere trafik eğitim semineri verildi.

Şuhut jandarmasından öğrencilere miniklere trafik eğitimi, System.String[]

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri tarafından Dadak Köyü İlköğretim Okulu'ndaki minik öğrencilere trafik eğitim semineri verildi.


Minik öğrencilere "Emniyet kemerin ses getirsin ve önce yaya" projesi kapsamında minik öğrencilere eğitim semineri verildi. Trafik tim ekipleri tarafından verilen eğitim seminerinde öğrencilere trafik kuralları ile ilgili bilgiler aktarılırken, öğrencilerin ise dikkatli dinleyişleri gözlerden kaçmadı. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, Şuhut, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:34 Kaynak: İHA
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