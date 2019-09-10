Şuhut jandarmasından öğrencilere miniklere trafik eğitimi
1 saat önce
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri tarafından Dadak Köyü İlköğretim Okulu'ndaki minik öğrencilere trafik eğitim semineri verildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:34 Kaynak: İHA
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri tarafından Dadak Köyü İlköğretim Okulu'ndaki minik öğrencilere trafik eğitim semineri verildi.
Minik öğrencilere "Emniyet kemerin ses getirsin ve önce yaya" projesi kapsamında minik öğrencilere eğitim semineri verildi. Trafik tim ekipleri tarafından verilen eğitim seminerinde öğrencilere trafik kuralları ile ilgili bilgiler aktarılırken, öğrencilerin ise dikkatli dinleyişleri gözlerden kaçmadı. - AFYONKARAHİSAR
Eşini süpürge sapıyla boğmak isteyen adam gözaltına alındı Yargıtay'dan emsal karar: Düğün yapmamak boşanma sebebi Asker eğlencesinde patlayan havai fişek ortalığı savaş alanına çevirdi! Olay anı kameraya yansıdı Gaziantep'te komşuların park kavgası kanlı bitti: 3 ölü, 5 yaralı