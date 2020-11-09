Şuhut Kadın Kültür Evi'nde Kur'an-ı Kerim okundu - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Şuhut Kadın Kültür Evi'nde kadınlar Kur'an-ı Kerim okuyarak ilahiler eşliğinde maneviyatlarını güçlendiriyor.

Afyonkarahisar Valiliği tarafından hayata geçirilen il genelindeki Kadın Kültür Evleri'nde etkinlikler korona virüs tedbirleri kapsamında devam ederken, Şuhut Kadın Kültür Evi'nde ise kadınlar Kur'an-ı Kerim okuyarak ilahiler eşliğinde maneviyatlarını güçlendiriyor.

Şuhut Kaymakamlığı tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, "Şuhut Kadın Kültür Evimizde vaiz Ayşe Çangal tarafından Kur'an-ı Kerim tilavet edildi ve kadınlarımız ile birlikte ilahiler okuyarak maneviyatlarını güçlendirdiler" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR