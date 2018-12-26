Şuhut Kaymakamlığından Güreş ve Tekvando Kursiyerlerine Malzeme Yardımı
1 saat önce
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Kaymakamlığı tarafından güreş ve tekvando kursiyerlerine malzeme yardımı yapıldı.
Afyonkarahisar Şuhut
İlçe Kaymakamlığı tarafından güreş ve tekvando kursiyerlerine malzeme yardımı yapıldı.
Şuhut İlçe Kaymakamlığı ve Türkiye
Güreş Federasyonu'nun katkıları ile temin edilen malzemeler, antrenör Erdoğan Karaali
, milli güreşçi Tolgahan Karataş
ve tekvando kurs öğreticisi Aynur Karataş öncülüğünde Kaymakam Nurullah Kaya
tarafından dağıtıldı. Kaymakam Kaya, kursiyerler ile beraber bir sohbet ederek güreş ve tekvandoda başarı sözü aldı.
Ziyaret sonunda Kaymakam Kaya, antrenörler ve kursiyerler ile beraber hatıra fotoğrafı çekildi. - AFYONKARAHİSAR
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:39 Kaynak: İHA
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