Şuhut patatesi coğrafi işaret tescil belgesi aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Şuhut patatesi coğrafi işaret tescil belgesi aldı

26.04.2022 17:24
Şuhut patatesi coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Şuhut patatesi, Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Şuhut patatesi, Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, yaptığı yazılı açıklamada, Şuhut patatesi için TÜRKPATENT'e başvuruda bulunulduğunu belirtti.

Başvuruyu değerlendiren TÜRKPATENT tarafından Şuhut patatesine coğrafi işaret tescil belgesi verildiğini aktaran Bozkurt, "Girişimlerimiz sonucu önceden Şuhut keşkeğimizi, ardından da Şuhut patatesimizi tescillettik. Bu ürünlerimizi koruyarak geleceğe taşımayı ve ticari katma değer sağlamayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500

Recep Bozkurt, Bozkurt, Patent, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şuhut patatesi coğrafi işaret tescil belgesi aldı - Son Dakika


Son Dakika
17:27 Galatasaray'ın parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu kasayı doldurdu!
17:24 26 Nisan Salı günü altının kilogramı 909 bin 776 liraya yükseldi!
17:08 Bakan Koca açıkladı: Okullarda maske mecburiyeti kalktı
17:00 Aydın'da 'Kuşum kaçtı' diyerek fabrikayı benzin döküp yaktı!
16:50 Yarı final maçları bu akşam başlıyor! Şifresiz olarak yayınlanacak
16:47 Bir paket tohum için birbirleriyle yarışan vatandaşlar izdihama neden oldu!
16:44 MHP'nin efsane liderlerinden Gün Sazak'ın oğlu Süleyman Sazak: Osman Kavala kardeşimdir
16:35 Ali Koç döneminde Fenerbahçe zirveye yaklaşıyor!
16:33 Adalet Bakanı Bozdağ Gezi Davası kararlarını savundu: Türk yargısı bağımsızdır, kimse yargının üstünde değildir
16:30 Devlet Bahçeli, Osman Kavala'ya verilen müebbet hapis cezasına tepki gösteren Süleyman Sazak hakkında konuştu: Bizimle bir ilişkisi kalmamıştır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 17:32:59. #1.12#
SON DAKİKA: Şuhut patatesi coğrafi işaret tescil belgesi aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement