Şuhut Sydv Mütevelli Heyet Temsilcileri Seçildi

Afyonkarahisar Şuhut Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın (SYDV) 2019 yılı için Vakıf Mütevelli Heyetinde görev alacak köy ve mahalle muhtarları arasından birer temsilci seçimi gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Şuhut Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın (SYDV) 2019 yılı için Vakıf Mütevelli Heyetinde görev alacak köy ve mahalle muhtarları arasından birer temsilci seçimi gerçekleştirildi.



Şuhut Halk Eğitim Merkezi'nda gerçekleştirilen toplantıya, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Çaputçu, Müdür Yardımcısı Nevzat Pamukçu, köy ve mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda Mütevelli Heyeti için oy birliği ile temsilci seçildi. Köy muhtarlarını temsilen Anayurt Köyü Muhtarı Adem Kartal seçilirken, mahalle muhtarlarını temsilen ise Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Ahmet Diren oy birliğiyle temsilci olarak seçildi. - AFYONKARAHİSAR

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Silivri Beyaza Büründü! İlçede Kar Kalınlığı 10 Santimetreye Ulaştı

Usta Oyuncu Ayşen Gruda'nın Kızından Üzen Açıklama: Annem Tekrar Yoğun Bakıma Alındı

Gözlüklerini Atan Melih Gökçek, Yeni İmajını Sosyal Medyadan Paylaştı

Adli Tıp, "Sıla'nın Morlukları Gerçek Değil" İddialarını Yalanladı: Rapor Hazırlamadık