Son Dakika Haberleri: Şuhut Sydv Mütevelli Heyet Temsilcileri Seçildi

Şuhut Sydv Mütevelli Heyet Temsilcileri Seçildi

1 saat önce

Afyonkarahisar Şuhut Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın (SYDV) 2019 yılı için Vakıf Mütevelli Heyetinde görev alacak köy ve mahalle muhtarları arasından birer temsilci seçimi gerçekleştirildi.

Şuhut Sydv Mütevelli Heyet Temsilcileri Seçildi, System.String[]
Afyonkarahisar Şuhut Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın (SYDV) 2019 yılı için Vakıf Mütevelli Heyetinde görev alacak köy ve mahalle muhtarları arasından birer temsilci seçimi gerçekleştirildi.

Şuhut Halk Eğitim Merkezi'nda gerçekleştirilen toplantıya, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Çaputçu, Müdür Yardımcısı Nevzat Pamukçu, köy ve mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda Mütevelli Heyeti için oy birliği ile temsilci seçildi. Köy muhtarlarını temsilen Anayurt Köyü Muhtarı Adem Kartal seçilirken, mahalle muhtarlarını temsilen ise Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Ahmet Diren oy birliğiyle temsilci olarak seçildi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:33 Kaynak: İHA

Afyonkarahisar, Şuhut, Güncel
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