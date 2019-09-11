Şuhut'ta 11 Kasım'da gerçekleşecek fidan dikim merasimi öncesi toplantı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde '11 milyon fidanı toprakla buluşturuyoruz' sloganı ile düzenlenecek fidan dikim etkenliği çerçevesinde Halk Eğitim Merkezi salonunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.



Toplantıya, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Karaadilli Belediye Başkanı Mesut Ulusoy, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu ve daire amirleri katıldı. Toplantıda 11 Kasım'daki fidan dikimi merasimi ile ilgili konular ele alınarak fikir alışverişlerinde bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR