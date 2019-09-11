Son Dakika Haberleri: Şuhut'ta 11 Kasım'da gerçekleşecek fidan dikim merasimi öncesi toplantı
Son Dakika Yaşam Haber

Şuhut'ta 11 Kasım'da gerçekleşecek fidan dikim merasimi öncesi toplantı

27 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde '11 milyon fidanı toprakla buluşturuyoruz' sloganı ile düzenlenecek fidan dikim etkenliği çerçevesinde Halk Eğitim Merkezi salonunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Şuhut'ta 11 Kasım'da gerçekleşecek fidan dikim merasimi öncesi toplantı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde '11 milyon fidanı toprakla buluşturuyoruz' sloganı ile düzenlenecek fidan dikim etkenliği çerçevesinde Halk Eğitim Merkezi salonunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.


Toplantıya, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Karaadilli Belediye Başkanı Mesut Ulusoy, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu ve daire amirleri katıldı. Toplantıda 11 Kasım'daki fidan dikimi merasimi ile ilgili konular ele alınarak fikir alışverişlerinde bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, Şuhut, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Jaguarın timsah avı, görenleri hayrete düşürdü
Süleyman Turan'ın tabutundaki pankart tepki çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT'lilerin sorunlarının çözülmesi için talimatı verdi Son anket yayımlandı: İşte yeni partilerin oy oranı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 17:55:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şuhut'ta 11 Kasım'da gerçekleşecek fidan dikim merasimi öncesi toplantı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]