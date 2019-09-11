Şuhut'ta 11 Kasım'da gerçekleşecek fidan dikim merasimi öncesi toplantı
27 dakika önce
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde '11 milyon fidanı toprakla buluşturuyoruz' sloganı ile düzenlenecek fidan dikim etkenliği çerçevesinde Halk Eğitim Merkezi salonunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:28 Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde '11 milyon fidanı toprakla buluşturuyoruz' sloganı ile düzenlenecek fidan dikim etkenliği çerçevesinde Halk Eğitim Merkezi salonunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Toplantıya, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Karaadilli Belediye Başkanı Mesut Ulusoy, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu ve daire amirleri katıldı. Toplantıda 11 Kasım'daki fidan dikimi merasimi ile ilgili konular ele alınarak fikir alışverişlerinde bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR
Jaguarın timsah avı, görenleri hayrete düşürdü Süleyman Turan'ın tabutundaki pankart tepki çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT'lilerin sorunlarının çözülmesi için talimatı verdi Son anket yayımlandı: İşte yeni partilerin oy oranı