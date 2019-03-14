Son Dakika Haberleri: Şuhut'ta 14 Mart Tıp Bayramı Kutlandı

Şuhut'ta 14 Mart Tıp Bayramı Kutlandı

42 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Şuhut Devlet Hastanesinde bir kutlama programı düzenlendi.

Şuhut'ta 14 Mart Tıp Bayramı Kutlandı, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Şuhut Devlet Hastanesinde bir kutlama programı düzenlendi.

Programa Şuhut Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Erkan Yıldız, Şuhut Devlet Hastanesi Müdürü Deniz Karakaş ve hastane personeli katıldı. Müdür Karakaş yaptığı açılış konuşmasında doktor ve hastane personellerinin 14 Mart Tıp Bayramını tebrik etti. Program sonunda doktor ve hastane personelleri birlikte Tıp Bayramını kutladı. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 07:08 Kaynak: İHA

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