Şuhut'ta 14 Mart Tıp Bayramı Kutlandı
42 dakika önce
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Şuhut Devlet Hastanesinde bir kutlama programı düzenlendi.
Afyonkarahisar
'ın Şuhut
ilçesinde 14 Mart Tıp Bayramı
dolayısıyla Şuhut Devlet Hastanesinde bir kutlama programı düzenlendi.
Programa Şuhut Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Erkan Yıldız
, Şuhut Devlet Hastanesi Müdürü Deniz Karakaş
ve hastane personeli katıldı. Müdür Karakaş yaptığı açılış konuşmasında doktor ve hastane personellerinin 14 Mart Tıp Bayramını tebrik etti. Program sonunda doktor ve hastane personelleri birlikte Tıp Bayramını kutladı. - AFYONKARAHİSAR
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 07:08 Kaynak: İHA
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