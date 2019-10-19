Son Dakika Haberleri: Şuhut'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı
Son Dakika Güncel Şuhut'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı

Şuhut'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı

20 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü Atatürk Parkı'nda yapılan törenle kutlandı.

Şuhut'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü Atatürk Parkı'nda yapılan törenle kutlandı.


Törene Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Belediye Başkan Vekili Şevket Çuhadar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam, protokol üyeleri, köy ve merkez muhtarları katıldı. Şuhut Muhtarlar Derneği tarafından Atatürk büstüne çelenk sunuldu. Akabinde Şuhut Muhtarlar Derneği Başkanı Fevzi Akar, günün anlam ve önemine binaen konuşmasını gerçekleştirdi. Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen törenin ardından Muhtarlar Derneği protokol üyeleri ve muhtarları ağırladı. Günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafının ardından tören sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Mustafa Kemal Atatürk, Muhtarlar Günü, Şuhut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:28 Kaynak: İHA
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