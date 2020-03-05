Şuhut'ta 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Kaza, Şuhut Sanayi Sitesi istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adil Talha Y. yönetimindeki 03 SH 740 plakalı otomobil ile Mehmet E. yönetimindeki 03 ABN 626 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 03 ABN 626 plakalı otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan Hasan E. yaralandı. Kazayı gören çevredeki esnaf ve vatandaşlar durumu Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen trafik ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Yaralı Hasan E. ise kendi imkanları ile Şuhut Devlet Hastanesi'nin kaza yerine yakın olması sebebiyle yakınları tarafından götürüldü. - AFYONKARAHİSAR