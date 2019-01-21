Şuhut'ta Açık Hava Miting Alanları ile Gösteri Yürüyüş Güzergahlarının Belirleme Toplantısı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında açık hava miting alanları ile gösteri yürüyüş güzergahlarının belirlenmesi amacıyla Şuhut Kaymakamlığında toplantı düzenlendi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında açık hava miting alanları ile gösteri yürüyüş güzergahlarının belirlenmesi amacıyla Şuhut Kaymakamlığında toplantı düzenlendi.



Toplantıya, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ayhan Alaçam, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, siyasi parti başkanları ve sivil toplum kuruluşları katıldı. Toplantı sohbet ortamında geçerken, 31 Mart 2019 Yerel Seçimler ile ilgili bilgi alışverişlerinde bulunuldu. Toplantı günün anlam ve önemine binaen çekilen fotoğrafın ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

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