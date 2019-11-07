Son Dakika Haberleri: Şuhut'ta açılan tekstil atölyesinde 65 kişi istihdam edilecek
Son Dakika Güncel Şuhut'ta açılan tekstil atölyesinde 65 kişi istihdam edilecek

Şuhut'ta açılan tekstil atölyesinde 65 kişi istihdam edilecek

7 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yapımında sona gelinen tekstil fabrikasında 65 kişi istihdam edilecek.

Şuhut'ta açılan tekstil atölyesinde 65 kişi istihdam edilecek, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yapımında sona gelinen tekstil fabrikasında 65 kişi istihdam edilecek.


Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya ve İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, ilçede hazırlıkları süren tekstil atölyesinde yapılan son hazırlıkları yerinde inceledi. Burada yetkililerden bilgiler alan ikili, tekstilin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu. Şuhut Belediye Başkanı Bozkurt ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tekstil atölyemiz ilçemize hayırlı uğurlu olsun. İlk etapta 65 kişinin istihdam edileceği, mülkiyeti belediyemize ait olan alana yapılacak olan tekstil atölyemizin hazırlıklarının sonuna geldik. Gelecek hafta makina kurulumuna başlanacak. Kaymakamımız Nurullah Kaya ile birlikte el ele çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, Şuhut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:45 Kaynak: İHA
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