Şuhut'ta Akşam Saatlerinde Kar Etkili Oldu
29 dakika önce
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde akşam saatlerinde aniden başlayan kar yağışı etkisini giderek artırdı.
Afyonkarahisar
'ın Şuhut
ilçesinde akşam saatlerinde aniden başlayan kar yağışı etkisini giderek artırdı.
Aniden bastıran kar yağışı sonrası şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar zaman zaman ulaşımda zorluklar yaşadı. Esnaflar ise kar yağışının bereket getirdiğine değinerek, beyaz örtünün hayırlara vesile olmasını temenni etti. Öte yandan yoğun şekilde devam kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürürken zaman zaman trafikte aksamalar meydana geldi. Kar
yağışının aralıklarla gece boyunca devam etmesi bekleniyor. Vatandaşlar da kar yağışı ile alakalı, "Güzel kar yağıyor yani namı nimet çiftçiye güzel bir nimet yani bu herkes bunun Cenab-ı Allah'ımızın verdiği nimeti herkesin görmesi lazım" ifadelerini kullandılar. - AFYONKARAHİSAR
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 08:12 Kaynak: İHA
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