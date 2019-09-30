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Şuhut'ta anız yangını

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir tarlada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Şuhut'ta anız yangını, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir tarlada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Yangın, Şuhut ilçesine bağlı Efe Köyü-Yarışlı Köyü güzergahında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Efe Köyü- Yarışlı Köyü güzergahında bulunan tarım arazisinde saat 20.30 sıralarında yangın çıktı. Anız yangını gören çevredeki vatandaşlar Şuhut İtfaiye Amirliğine haber vermesinin ardından yangın yerine gelen ekipler yangını kısa süre söndürdü. Yaklaşık 40 dekar anızın yandığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

İtfaiye, Afyon, Şuhut, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:15 Kaynak: İHA
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