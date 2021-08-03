Şuhut'ta anız yangını korkuttu - Son Dakika

Şuhut'ta anız yangını korkuttu

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana gelen anız yangını vatandaşların seferberliği ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile söndürüldü.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana gelen anız yangını vatandaşların seferberliği ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile söndürüldü. Yangın, eski Ağzıkara yolu ile Efe köyü arasında kalan alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eski Ağzıkara yolunda bulunan arazide sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı anız yangını çıktı. Yangını gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını 1 saatlik süre sonunda söndürdü. Yangınla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Son Dakika

Mesaiye yetişmek isterken aracıyla şarampole uçan şahıs hayatını kaybetti

Afgan mülteciler bu kez yangının yolları kapattığı Datça'da görüntülendi! Vatandaşlar fark edip jandarmaya ihbar etti

IMF'den tarihi karar! 650 milyar dolarlık özel çekme hakkı tahsisini onayladı

Datça'dan gelen görüntü sabotaj iddialarını kuvvetlendirdi! Ağaçların dibinde patlamamış torpiller bulundu

142 yangın kontrol altına alındı, 8 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum

Azra'yı vahşice öldüren caninin yakınlarından şaşırtan sözler: Kadınlara karşı kibar davranırdı

TOKİ'nin yanan evlerin yerine yapacağı projenin görsellerini yayınlaması büyük tartışma yarattı

Ünlü model Bella Hadid sütyensiz sokağa çıktı! Tüm gözler üzerindeydi ama o aldırış etmedi