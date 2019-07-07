Son Dakika Haberleri: Şuhut'ta arazide yangın çıktı
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Şuhut'ta arazide yangın çıktı

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bulunan ağaçlık bir alanda yangın meydana geldi.

Şuhut'ta arazide yangın çıktı, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bulunan ağaçlık bir alanda yangın meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Şuhut- Uzunpınar köy yolu istikametindeki bir arazide alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İlk müdahale vatandaşlar tarafından yapılırken olay yerine gelen ekipler de yangını söndürmek için büyük çaba gösterdi. Yangında, arazide bulunan ağaçlar zarar görürken alevler de söndürüldü.

Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 10:44 Kaynak: İHA
Afyon, Şuhut, 3. Sayfa
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