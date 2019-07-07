Şuhut'ta arazide yangın çıktı
1 saat önce
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bulunan ağaçlık bir alanda yangın meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 10:44 Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'ın Şuhut
ilçesinde bulunan ağaçlık bir alanda yangın meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Şuhut- Uzunpınar
köy yolu istikametindeki bir arazide alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İlk müdahale vatandaşlar tarafından yapılırken olay yerine gelen ekipler de yangını söndürmek için büyük çaba gösterdi. Yangında, arazide bulunan ağaçlar zarar görürken alevler de söndürüldü.
Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR
İçinde hasta olan ambulansın, cayır cayır yandığı anlar kamerada
Bahçesinde baktığı kedilerin sesine uyanıp, yanmaktan kurtuldu
"Siyanür içtim" deyip ortalığı ayağa kaldırdı, gerçek bambaşka çıktı!
Düğünden kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu