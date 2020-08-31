Şuhut'ta armut ağacı ağustos ayında çiçek açtı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde ağustos ayının sonunda çiçek açan armut ağacı görenleri şaşkına çevirdi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde ağustos ayının sonunda çiçek açan armut ağacı görenleri şaşkına çevirdi. Şuhut 25 Ağustos Zafer Şehir Kent Orman'ında Ağustos ayının son gününde olunmasına rağmen armut ağacı bir taraftan meyve verirken bir taraftan ise çiçek açtı. Normalde nisan ayının sonlarında çiçek açan ağacın meyve vermesine rağmen tekrar çiçek açması şaşkınlıkla karşılandı. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, Şuhut, Yaşam, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 11:41 - Kaynak: İHA Son Dakika › Yaşam › Şuhut'ta armut ağacı ağustos ayında çiçek açtı - Son Dakika

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