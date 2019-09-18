Son Dakika Haberleri: Şuhut'ta aşure etkinliği
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Şuhut'ta aşure etkinliği

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokulu tarafından aşure etkinliği düzenlendi.

Şuhut'ta aşure etkinliği, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Şuhut Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokulu tarafından aşure etkinliği düzenlendi.


Düzenlenen etkinliğe Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam, daire amirleri ve çok sayıda eğitim camiası katıldı.


Kaymakam Kaya ve Başkan Bozkurt kendi elleriyle öğrencilere aşure dağıtarak bu ayın hayırlara vesile olmasını temenni etti. Öğrenciler ise Kaymakam Kaya ve Başkan Bozkurt ile beraber hatıra fotoğrafı çektirdi. - AFYONKARAHİSAR

Recep Bozkurt, Nurullah Kaya, Afyon, Şuhut, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:58 Kaynak: İHA
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