Şuhut'ta Başkan Vekili US ve Belediye Meclis üyelerinden kapalı pazar yeri incelemesi
1 saat önce
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkan Vekili Mehmet US ve Belediye Meclisi üyeleri, yapımı yeni biten Kapalı Pazar Yeri'nde incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:45 Kaynak: İHA
Afyonkarahisar Şuhut
İlçe Belediye Başkan Vekili Mehmet US ve Belediye Meclisi üyeleri, yapımı yeni biten Kapalı Pazar Yeri'nde incelemelerde bulundu.
Şuhut Sanayi Sitesi yolu istikametinde bulunan ve toplam 2 milyon 600 lira maliyeti olan 10 bin metrekare alana sahip pazar yerinde incelemelerde bulunan Başkan Vekili US ve Meclis üyeleri, çalışmaları sürdüren personellerden bilgiler aldı. Şuhut Belediyesine bağlı zabıta ekipleri de Başkan Vekili US ve Belediye Meclis üyelerine eşlik etti. - AFYONKARAHİSAR
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