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Şuhut'ta Büyük Taarruz'un 97. yıl dönümü kutlamaları Atatürk Evi'nden başladı

1 saat önce

Büyük Taarruz'un 97. yıl dönümü kutlamaları Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Atatürk Evi önünde düzenlenen törenle başladı.

Şuhut'ta Büyük Taarruz'un 97. yıl dönümü kutlamaları Atatürk Evi'nden başladı, System.String[]

Büyük Taarruz'un 97. yıl dönümü kutlamaları Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Atatürk Evi önünde düzenlenen törenle başladı.


Düzenlenen törene AK Parti Milletvekilleri Prof. Dr. Veysel Eroğlu, İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt ve protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Milletvekili Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ve protokol üyeleri Atatürk evini ziyaret ederek burada bulunan ve tarihi önem taşıyan değerler ile ilgili bilgiler aldı. Eroğlu'nun günün anlam ve önemine binaen konuşmasının ardından Atatürk Evi'nden mehter ve atlılar eşliğinde Şuhut Stadyumunda gerçekleştirilecek Uğur Işılak konserine geçildi. - AFYONKARAHİSAR

Mustafa Kemal Atatürk, Afyon, Şuhut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 11:32 Kaynak: İHA
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